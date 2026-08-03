CME Group amplia gamma contratti di dimensioni ridotte con il lancio di 4 future E-nano su indici azionari

Al via dal 24 agosto

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato lunedì l'intenzione di ampliare la propria gamma di contratti di dimensioni ridotte con il lancio dei future E-nano sugli indici azionari il 24 agosto, previa approvazione delle autorità di regolamentazione.



I contratti avranno una dimensione pari a un decimo di quella dei future Micro E-mini per S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000 e Dow Jones Industrial Average. Questi nuovi contratti di dimensioni nano sono progettati per consentire agli investitori istituzionali e retail di ottimizzare l'esposizione ai principali indici azionari del mercato.



"Con i mercati azionari che continuano a raggiungere massimi storici, la barriera d'ingresso per gli investitori al dettaglio si è innalzata, creando la necessità di contratti ancora più piccoli che offrano efficienza in termini di costi e maggiore flessibilità", ha affermato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX and Alternative Products di CME Group. "I future sugli indici azionari e-nano consentiranno ai nostri clienti di coprire i propri portafogli con un livello di granularità senza precedenti, il tutto all'interno dell'infrastruttura affidabile e della liquidità centralizzata offerte da CME Group."



Dal lancio nel maggio 2019, sono stati scambiati circa 4,5 miliardi di future Micro E-mini presso CME Group. Con la crescente domanda di future su indici azionari di dimensioni ridotte negli ultimi anni, il mercato sta registrando livelli record di volume e partecipazione, tra cui il Future Micro E-mini Nasdaq-100 con un volume medio giornaliero (ADV) record di 3,2 milioni di contratti a giugno e il Future Micro E-mini S&P 500 cn un (ADV record di 1,5 milioni di contratti nel primo trimestre.

Condividi

```