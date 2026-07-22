CY4GATE, nuovi contratti per circa 4,5 milioni nella Decision Intelligence e Cyber Security

(Teleborsa) - CY4GATE Group ha siglato con primari clienti istituzionali e aziende nazionali contratti per circa 4,5 milioni di euro aventi per oggetto tecnologie e servizi nell'ambito della Decision Intelligence e della Cyber Security, con ricavi nell’anno e parzialmente nel corso del

prossimo esercizio.



I contratti - spiega un comunicato - prevedono la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate e relativi servizi, interamente sviluppati dal Gruppo.

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