Milano 21-lug
52.285 0,00%
Nasdaq 21-lug
29.155 +1,93%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 21-lug
10.586 0,00%
Francoforte 21-lug
25.011 0,00%

CY4GATE, nuovi contratti per circa 4,5 milioni nella Decision Intelligence e Cyber Security

Finanza, Scienza e tecnologia
CY4GATE, nuovi contratti per circa 4,5 milioni nella Decision Intelligence e Cyber Security
(Teleborsa) - CY4GATE Group ha siglato con primari clienti istituzionali e aziende nazionali contratti per circa 4,5 milioni di euro aventi per oggetto tecnologie e servizi nell'ambito della Decision Intelligence e della Cyber Security, con ricavi nell’anno e parzialmente nel corso del
prossimo esercizio.

I contratti - spiega un comunicato - prevedono la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate e relativi servizi, interamente sviluppati dal Gruppo.
Condividi
```