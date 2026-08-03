ENEA: nuovo numero della rivista EAI dedicato a ricerca pubblica e biotecnologie

(Teleborsa) - È disponibile online il nuovo numero della rivista scientifica ENEA "EAI - Energia, Ambiente e Innovazione", dal titolo "Ricerca pubblica e biotecnologie: il ruolo ENEA tra innovazione e sostenibilità". "Le biotecnologie rappresentano un ambito scientifico di frontiera ma soprattutto una vera e propria infrastruttura tecnologica abilitante in grado di generare valore lungo l'intera catena produttiva, a favore di sostenibilità e competitività", scrive nell'editoriale la Presidente ENEA Francesca Mariotti.



Nella sezione Scenari intervengono anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente CNR Andrea Lenzi, il DG dell'ICGEB Lawrence Banks e il Presidente CREA Andrea Rocchi. Il numero approfondisce le quattro macroaree di applicazione delle biotecnologie – agroalimentare, biomedico-farmaceutico, industriale-ambientale e marino – introdotte dalla Direttrice del Dipartimento Sostenibilità ENEA Claudia Brunori.



Tra le interviste presenti figurano Catia Bastioli (Novamont), Maria Cristina Di Domizio (CL.A.N.), Giorgio Ricci Maccarini (Cluster BIG), Fabrizio Greco (Assobiotec-Federchimica) e Antonino Biundo (Associazione Biotecnologi Italiani).



La sezione Focus raccoglie infine le iniziative dei ricercatori ENEA su sicurezza alimentare, biomateriali dai rifiuti agroalimentari, depurazione delle acque, farmaci da piante e biotecnologie marine e computazionali.

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