USA, fiducia consumatori Università del Michigan luglio rivista al rialzo a 55,2 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di luglio 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 55,2 punti dai 54,4 della lettura preliminare e rispetto ai 49,5 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 55,4 punti dai 54 della stima preliminare e rispetto ai 50,7 di maggio. Al ribasso invece quella sulla condizione attuale, che scende a 54,8 punti dal preliminare di 54,8 punti anche se comunque superiore ai 47,7 del mese precedente.

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