Forte interesse per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Chiusura negativa per il fondo d'investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, con un ribasso dello 0,12%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Kimco Realty presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 25,48 USD, con stop loss individuato in area 15,63 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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