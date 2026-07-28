Indicazioni rialziste per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Risultato positivo per il fondo d'investimento immobiliare, parte dell'S&P-500, che lievita dell'1,07%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Kimco Realty presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 26,38 USD, con stop loss impostato a quota 15,63 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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