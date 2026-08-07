Invito all'acquisto per Kimco Realty

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Chiusura negativa per il fondo d'investimento immobiliare , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,77%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 24,43 USD, con stop loss calcolato a quota 15,63 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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