Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus

(Teleborsa) - Avanza il colosso aerospaziale , che guadagna bene, con una variazione del 3,44%.



L'andamento di Airbus nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore degli Airbus . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 209,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 208. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 206,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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