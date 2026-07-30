Francoforte: movimento negativo per Airbus

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso aerospaziale , che presenta una flessione del 2,10% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore degli Airbus rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 207,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 203,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 211,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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