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Francoforte: rosso per Airbus

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Francoforte: rosso per Airbus
Ribasso composto e controllato per il colosso aerospaziale, che presenta una flessione del 2,10% sui valori precedenti.
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