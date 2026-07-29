Lettura rialzista per Airbus
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Balza in avanti il colosso aerospaziale, tra i titoli dell'indice CAC40, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,48%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Airbus disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 212 Euro, con stop loss stimato a quota 203,5 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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