Londra: balza in avanti NatWest Group
(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario inglese, con un rialzo del 2,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di NatWest Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NatWest Group rispetto all'indice.
La tendenza di breve di NatWest Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,281 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,176. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,386.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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