Londra: balza in avanti NatWest Group

(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario inglese , con un rialzo del 2,64%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di NatWest Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NatWest Group rispetto all'indice.





La tendenza di breve di NatWest Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,281 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,176. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,386.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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