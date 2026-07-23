Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 -0,54%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 22-lug
10.717 0,00%
Francoforte 22-lug
25.155 0,00%

Lettura rialzista per NatWest Group

Finanza
Lettura rialzista per NatWest Group
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Balza in avanti il gruppo bancario inglese, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,82%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 6,846 sterline, con stop loss calcolato a quota 6,524 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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