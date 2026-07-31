A Londra corre NatWest Group

(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo bancario inglese , che scambia in rialzo del 3,98%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NatWest Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di NatWest Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,2 sterline e primo supporto individuato a 6,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,449.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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