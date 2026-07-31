NatWest: utile attribuibile a 3 miliardi di sterline nel primo semestre 2026. Alzata la guidance annuale

(Teleborsa) - NatWest Group , gruppo bancario britannico proprietario dei marchi NatWest, Royal Bank of Scotland e Coutts, ha riportato un utile attribuibile di 3,0 miliardi di sterline nel primo semestre 2026, con un Return on Tangible Equity (ROTE) del 19,7% e un utile per azione di 38,1 pence, in crescita del 23,3% su base annua. La generazione di capitale pre-distribuzioni si è attestata a 137 punti base, al netto dell'impatto dell'acquisizione di Evelyn Partners.



"La solida performance di NatWest Group nella prima metà dell'anno dimostra che la nostra strategia sta consistentemente generando risultati per clienti e azionisti. Stiamo facendo crescere tutti e tre i nostri business retail, con un Return on Tangible Equity leader di mercato al 19,7%", ha dichiarato il CEO Paul Thwaite, sottolineando che il gruppo servirà oltre 20 milioni di clienti nel Regno Unito.



Gli asset e le passività della clientela (CAL) sono cresciuti di 95,2 miliardi di sterline (+10,7%), includendo 71,7 miliardi legati all'acquisizione di Evelyn Partners e 23,5 miliardi (+2,6%) di crescita organica. Nel Private Banking & Wealth Management si registrano afflussi netti record di 2,0 miliardi di sterline, mentre nel Commercial & Institutional il gruppo ha fornito oltre 1,9 miliardi al settore dell'edilizia sociale.



Sul fronte dell'efficienza, il rapporto costi/ricavi (escluso contenzioso) è migliorato di 2,8 punti percentuali al 46,0%, grazie a circa 250 milioni di sterline di riduzioni lorde dei costi, sostenute dall'assistente digitale Cora, che ha gestito 7,1 milioni di conversazioni nel semestre.



Il CET1 ratio si attesta al 13,2%, in calo di circa 80 punti base rispetto al quarto trimestre 2025, in gran parte per effetto dell'acquisizione Evelyn Partners.



Il Consiglio ha dichiarato un dividendo interinale di 12,0 pence per azione, annunciando l'intenzione di considerare buyback già dai risultati dell'intero 2026, sei mesi prima del previsto. Per l'anno, NatWest ha alzato la guidance, con un ROTE atteso superiore al 19% e ricavi totali attorno a 17,9 miliardi di sterline.

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