Madrid: andamento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Pressione sulla società elettrica spagnola, che tratta con una perdita del 2,43%.
Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 229,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 238,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 226,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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