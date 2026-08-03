Madrid: andamento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Pressione sulla società elettrica spagnola , che tratta con una perdita del 2,43%.



Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 229,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 238,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 226,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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