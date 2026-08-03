Madrid: andamento rialzista per Indra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58,41 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 57,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```