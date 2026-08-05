Madrid: risultato positivo per Indra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT , con una variazione percentuale del 2,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 61,97 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 60,17. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 63,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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