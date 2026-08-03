Madrid: nuovo spunto rialzista per Telefonica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda di telefonia spagnola , con una variazione percentuale del 2,15%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,601 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,692. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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