Madrid: rosso per Telefonica
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di telefonia spagnola, che tratta con una perdita del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,644 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,559. L'equilibrata forza rialzista di Telefonica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,729.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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