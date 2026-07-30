Madrid: rosso per Telefonica

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di telefonia spagnola , che tratta con una perdita del 2,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,644 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,559. L'equilibrata forza rialzista di Telefonica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,729.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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