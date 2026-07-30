Milano 15:00
51.763 +0,62%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 14:59
10.955 +0,43%
Francoforte 15:00
25.521 +0,24%

Madrid: rosso per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Telefonica
Seduta in ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che mostra un decremento del 2,07%.
Condividi
```