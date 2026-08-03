Madrid: scambi al rialzo per IAG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group , con una variazione percentuale del 2,18%.



Il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la multinazionale del settore aereo , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,133 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,203 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,101.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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