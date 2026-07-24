Madrid: risultato positivo per IAG
(Teleborsa) - Rialzo marcato per International Airlines Group, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,988 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,094. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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