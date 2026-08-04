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Madrid: scambi negativi per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: scambi negativi per IAG
Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita del 2,25%.
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