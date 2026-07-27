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Madrid: positiva la giornata per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: positiva la giornata per IAG
(Teleborsa) - Balza in avanti International Airlines Group, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,158 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,284. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,114.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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