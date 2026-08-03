"Modello Albania" dopo Ceuta, spinta per hub in Uganda e Montenegro

(Teleborsa) - Ampliare il 'modello Albania' a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in Paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari: è l'ipotesi che era già stata avanzata a fine giugno dalla premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento rimpatri, che in queste ore verrà messa nero su bianco e presentata nella giornata di domani, martedì 4 agosto, da Matteo Piantedosi al tavolo del Consiglio straordinario europeo dei ministri degli Interni, convocato dopo l'emergenza di Ceuta.





C'è già una lista preliminare degli Stati che potrebbero ospitarli, molti dei quali in Africa. Ci sono Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. Alcuni, dunque, anche fuori le tradizionali rotte. Tra i papabili, in particolare, potrebbero esserci l'Uganda - su cui Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse - e il Montenegro. Resta in ogni caso il nodo dei fondi.



Ovviamente, non sarà l'unica proposta che verrà avanzata alla riunione di martedì: l'Italia chiederà l'attuazione stringente del programma 'Gsp+', approvato quest'anno e in vigore dal primo gennaio del 2027. Un sistema che lega vantaggi sui dazi per i Paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa. Entro la fine dell'anno si punta poi a far entrare a pieno regime il centro in Albania.

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