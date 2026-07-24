Milano 11:52
51.728 +0,80%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 11:52
10.677 +0,35%
Francoforte 11:52
24.997 +0,95%

Poste Italiane, Del Fante: accordo storico con i sindacati sulla riorganizzazione della rete

Finanza
Poste Italiane, Del Fante: accordo storico con i sindacati sulla riorganizzazione della rete
(Teleborsa) - Il Ceo di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha annunciato la firma di un "accordo storico" con i sindacati. "Ieri abbiamo firmato un accordo storico con i nostri sindacati sulla riorganizzazione della nostra rete fisica attraverso un modello hub and spoke, rendendola più flessibile ed efficace per i milioni di clienti che serviamo", ha spiegato il CEO in apertura della call con gli analisti dopo la pubblicazione dei conti trimestrali.

Del Fante ha poi richiamato la creazione del "financial lab", con l'obiettivo di "semplificare la struttura del gruppo, rafforzare l'approccio incentrato sul cliente e ottimizzare il capitale".

Sull'intelligenza artificiale, Del Fante ha spiegato che il gruppo la sta "adottando su larga scala per guidare il cross-selling e i guadagni di efficienza in tutto il gruppo, potenziando il motore commerciale omnicanale abilitato dalla tecnologia e ridisegnando il modo di lavorare attraverso l'AI agentica e fisica".

Sull'operazione TIM, il CEO ha confermato l'avanzamento dei tempi previsti: "Continuiamo a eseguire con decisione la transazione su TIM. Il periodo di offerta pubblica è iniziato il 20 luglio e proseguirà fino all'11 settembre". Del Fante ha inoltre riferito il via libera del consiglio di amministrazione della società target: "Il 18 luglio, il consiglio di amministrazione di TIM ha ritenuto all'unanimità equo, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo dell'offerta, e ha valutato positivamente la logica industriale e le prospettive di profitto della transazione." Sulla tempistica per il piano industriale post-fusione, il CEO ha aggiunto: "Al completamento, ci aspettiamo di presentare il piano industriale dell'entità combinata entro il primo trimestre del 2027".
Condividi
```