Poste Italiane, Del Fante: accordo storico con i sindacati sulla riorganizzazione della rete

(Teleborsa) - Il Ceo di Poste Italiane
, Matteo Del Fante
, ha annunciato la firma di un "accordo storico
" con i sindacati
. "Ieri abbiamo firmato un accordo storico con i nostri sindacati sulla riorganizzazione della nostra rete fisica attraverso un modello hub and spoke
, rendendola più flessibile ed efficace per i milioni di clienti che serviamo", ha spiegato il CEO in apertura della call con gli analisti dopo la pubblicazione dei conti trimestrali
.
Del Fante ha poi richiamato la creazione del "financial lab
", con l'obiettivo di "semplificare la struttura del gruppo, rafforzare l'approccio incentrato sul cliente e ottimizzare il capitale".
Sull'intelligenza artificiale
, Del Fante ha spiegato che il gruppo la sta "adottando su larga scala per guidare il cross-selling e i guadagni di efficienza in tutto il gruppo, potenziando il motore commerciale omnicanale abilitato dalla tecnologia e ridisegnando il modo di lavorare attraverso l'AI agentica e fisica".
Sull'operazione TIM
, il CEO ha confermato l'avanzamento dei tempi previsti
: "Continuiamo a eseguire con decisione la transazione su TIM. Il periodo di offerta pubblica è iniziato il 20 luglio e proseguirà fino all'11 settembre". Del Fante ha inoltre riferito il via libera del consiglio di amministrazione della società target: "Il 18 luglio, il consiglio di amministrazione di TIM ha ritenuto all'unanimità equo, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo dell'offerta, e ha valutato positivamente la logica industriale e le prospettive di profitto della transazione." Sulla tempistica per il piano industriale post-fusione, il CEO ha aggiunto: "Al completamento, ci aspettiamo di presentare il piano industriale dell'entità combinata
entro il primo trimestre del 2027
".