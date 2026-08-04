Pioggia di acquisti sui listini USA trainati dal settore tech

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sui listini americani trainati dal settore tecnologico.



Gli investitori accolgono con favore i nuovi segnali provenienti dalle trimestrali con Palantir Technologies che ha registrato un'impennata del 15% nelle contrattazioni after-hours dopo aver rivisto al rialzo le proprie previsioni.



Parallelamente, resta l'attenzione sull'agenda macro in attesa soprattutto del rapporto occupazionale USA in uscita venerdì e che potrebbe fornire ulteriori spunti sulle prossime mosse della Federal Reserve.



Infine, sullo sfondo, rimangono monitorati gli sviluppi geopolitici con Trump che ha affermato che la sua proposta di colloqui rappresenta un'"ultima possibilità" per l'Iran, dopo aver annullato quello che ha definito un attacco di vasta portata contro la Repubblica islamica.



A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,32%, a 53.178 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 guadagna l'1,48% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.600 punti.



Su di giri il Nasdaq 100 (+1,78%); con analoga direzione, effervescente l' S&P 100 (+1,65%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+4,30%), beni di consumo secondari (+2,68%) e beni industriali (+1,86%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto energia , che ha riportato una flessione di -1,23%.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+8,03%), Microsoft (+4,93%), Alphabet (+4,88%) e Amazon (+4,59%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su McDonald's , che ha chiuso a -1,99%.



Scivola Merck , con un netto svantaggio dell'1,87%.



In rosso Apple , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.



Spicca la prestazione negativa di Chevron , che scende dell'1,85%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Axon Enterprise (+9,16%), Alnylam Pharmaceuticals (+7,21%), Intuitive Surgical (+6,25%) e CrowdStrike Holdings (+6,12%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Marriott International , che ha archiviato la seduta a -7,05%.



Sessione nera per Monolithic Power Systems , che lascia sul tappeto una perdita del 5,73%.



Western Digital scende del 3,17%.



Calo deciso per Monster Beverage , che segna un -2,94%.

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