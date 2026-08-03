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Seduta all'insegna del toro per i listini a stelle e strisce

Commento, Finanza
Seduta all'insegna del toro per i listini a stelle e strisce
(Teleborsa) - Al giro di boa Wall Street accelera con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,01%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 continua la giornata in aumento dell'1,41%. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+1,72%); come pure, balza in alto l'S&P 100 (+1,71%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+4,58%), beni di consumo secondari (+2,56%) e informatica (+1,82%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-0,97%), beni di consumo per l'ufficio (-0,51%) e sanitario (-0,45%).

I mercati azionari statunitensi beneficiano dei segnali di allentamento delle tensioni in Medio Oriente e dalle attese di un accordo di pace fra Usa e Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che i colloqui con l’Iran si terranno nel corso della giornata. Il tutto si riflette sui prezzi del petrolio che sono scesi decisamente, con il Brent che al momento cede il 5% in area 83 dollari il barile.

Sul fronte macroeconomico, è stato rivisto leggermente al rialzo il PMI della manifattura negli Stati Uniti: lindice si è portato a 53,9 punti nel mese di luglio contro una stima preliminare di 53,8 ma resta comunque in linea rispetto al mese precedente. inoltre, migliora l'attività manifatturiera a luglio: l'indice ISM dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 55,6 punti, rispetto ai 53,3 punti del mese precedente, risultando superiore anche alle attese degli analisti che stimavano un rialzo più contenuto a 54,0 punti.

Sull'equity da segnalare che le azioni di Amazon hanno raggiunto un nuovo massimo storico lunedì, superando per la prima volta la soglia dei 3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+6,19%), Microsoft (+5,23%), Alphabet (+5,09%) e Amazon (+4,51%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck, che continua la seduta con -2,51%.

Scivola Amgen, con un netto svantaggio dell'1,87%.

Piccola perdita per Johnson & Johnson, che scambia con un -1,44%.

Tentenna Chevron, che cede l'1,12%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Axon Enterprise (+7,06%), Meta Platforms (+6,53%), Intuitive Surgical (+5,89%) e Alnylam Pharmaceuticals (+5,59%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Marriott International, che ottiene -6,69%.

Crolla Monolithic Power Systems, con una flessione del 5,37%.

In rosso Monster Beverage, che evidenzia un deciso ribasso del 3,65%.

Spicca la prestazione negativa di NXP Semiconductors, che scende del 3,52%.
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