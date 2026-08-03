Seduta all'insegna del toro per i listini a stelle e strisce

(Teleborsa) - Al giro di boa Wall Street accelera con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dell'1,01%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
continua la giornata in aumento dell'1,41%. In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+1,72%); come pure, balza in alto l'S&P 100
(+1,71%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+4,58%), beni di consumo secondari
(+2,56%) e informatica
(+1,82%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-0,97%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,51%) e sanitario
(-0,45%).
I mercati azionari statunitensi beneficiano dei segnali di allentamento delle tensioni in Medio Oriente e dalle attese di un accordo di pace fra Usa e Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che i colloqui con l’Iran si terranno nel corso della giornata. Il tutto si riflette sui prezzi del petrolio che sono scesi decisamente, con il Brent che al momento cede il 5% in area 83 dollari il barile.
Sul fronte macroeconomico, è stato rivisto leggermente al rialzo il PMI della manifattura
negli Stati Uniti: lindice si è portato a 53,9 punti nel mese di luglio contro una stima preliminare di 53,8 ma resta comunque in linea rispetto al mese precedente. inoltre, migliora l'attività manifatturiera a luglio: l'indice ISM
dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 55,6 punti, rispetto ai 53,3 punti del mese precedente, risultando superiore anche alle attese degli analisti che stimavano un rialzo più contenuto a 54,0 punti.
Sull'equity da segnalare che le azioni di Amazon
hanno raggiunto un nuovo massimo storico lunedì, superando per la prima volta la soglia dei 3 trilioni di dollari di capitalizzazione
di mercato.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Boeing
(+6,19%), Microsoft
(+5,23%), Alphabet
(+5,09%) e Amazon
(+4,51%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck
, che continua la seduta con -2,51%.
Scivola Amgen
, con un netto svantaggio dell'1,87%.
Piccola perdita per Johnson & Johnson
, che scambia con un -1,44%.
Tentenna Chevron
, che cede l'1,12%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Axon Enterprise
(+7,06%), Meta Platforms
(+6,53%), Intuitive Surgical
(+5,89%) e Alnylam Pharmaceuticals
(+5,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Marriott International
, che ottiene -6,69%.
Crolla Monolithic Power Systems
, con una flessione del 5,37%.
In rosso Monster Beverage
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,65%.
Spicca la prestazione negativa di NXP Semiconductors
, che scende del 3,52%.