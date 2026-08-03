Marriott International, ricavi in crescita nel secondo trimestre a 7,1 miliardi ma mancano il consensus

Titolo in calo nel premarket di Wall Street

(Teleborsa) - In rosso nel premarket di lunedì il colosso alberghiero quotato al Nasdaq Marriott International che ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con ricavi totali in aumento su base annua del 5% a 7,07 miliardi di dollari. In particolare il fatturato globale per camera disponibile (RevPAR) è cresciuto del 3,4%, con il RevPAR di Stati Uniti e Canada in aumento del 5,0%, mentre i mercati internazionali hanno registrato un calo dello 0,5%.



L'Ebitda rettificato è stato pari a 1.592 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2026, con un aumento del 13% rispetto all'EBITDA rettificato del secondo trimestre del 2025, pari a 1.415 milioni di dollari.



L'utile netto rettificato è stato pari a 844 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 728 milioni del secondo trimestre 2025. L'utile per azione diluito rettificato è stato pari a 3,19 dollari, in crescita rispetto ai 2,65 dollari del trimestre dell'anno precedente.



Il trimestre ha battuto le stime degli analisti in termini di utile per azione (consensus fermo a 3,05 dollari) ma ha mancato l'obiettivo sui ricavi (stime di consensus di 7,17 miliardi).



Per l’intero anno 2026, Marriott ha fornito una guidance sull’utile per azione rettificato compresa tra 11,64 e 11,81 dollari, con un punto medio di 11,73 dollari che corrisponde al consenso degli analisti di 11,64 dollari. La società ha alzato le previsioni di crescita annuale globale del RevPAR al 3,0%-3,5% rispetto alle aspettative precedenti. Per il terzo trimestre, Marriott prevede una crescita del RevPAR mondiale del 3,5%-4,0%.







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