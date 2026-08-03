Northrop Grumman sigla accordi quadro da 3 miliardi di dollari per componenti missilistici

(Teleborsa) - Northrop Grumman , società conglomerata statunitense nel campo aerospaziale e della difesa, ha fatto sapere di avere siglato due accordi quadro pluriennali per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di dollari, al fine di potenziare ulteriormente l'Arsenale della Libertà.



Collaborando con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti e Lockheed Martin , l'azienda sta incrementando la produzione e accelerando le consegne di tecnologie cruciali per le munizioni, rafforzando al contempo la difesa aerea e missilistica integrata del Paese.



In base al primo accordo Northrop Grumman accelererà la produzione del Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) per soddisfare la crescente domanda globale. Nell'ambito dell'accordo quadro da 2 miliardi di dollari, l'azienda fornirà componenti essenziali, tra cui motori a razzo a propellente solido e dispositivi di sicurezza per l'accensione, a supporto della difesa aerea e missilistica integrata del Paese.



Un secondo accordo quadro a 1 miliardo di dollari, invece, consentirà a Northrop Grumman di quadruplicare la produzione di componenti per il sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) nell'arco di sette anni.

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