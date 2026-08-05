PLATINUM del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Brillante rialzo per il metallo bianco-argenteo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 7,99%.
L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.794,2 e primo supporto individuato a 1.664,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.923,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)