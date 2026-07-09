Aeffe, Tribunale autorizza finanziamento soci da 2 milioni di euro per esigenze di luglio

(Teleborsa) - Aeffe , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore del fashion and luxury, ha comunicato che il Tribunale di Bologna ha autorizzato la società a contrarre con i soci Colloportus e FQuattro (società di Alberta e Massimo Ferretti) un finanziamento soci infruttifero per 2 milioni di euro. Il finanziamento soci, interamente erogato in data odierna, è destinato a fare fronte alle esigenze finanziarie correnti fino a tutto il mese di luglio 2026, nelle more del ricevimento delle offerte vincolanti preannunciate da taluni potenziali investitori.



Ricevute tali offerte, la società formulerà al Tribunale nuova istanza per l'autorizzazione al riconoscimento del beneficio della prededuzione ad un ulteriore finanziamento, di importo più consistente, destinato a fare fronte alle esigenze finanziarie dell'intero periodo interinale fino al closing.



Il rimborso del finanziamento soci avverrà alla prima tra le seguenti date: la scadenza del diciottesimo mese dalla data di erogazione; l'accredito in favore della società del corrispettivo derivante dalla cessione del proprio compendio aziendale; l'incasso, da parte della società, del corrispettivo derivante dalla cessione di un immobile di proprietà di Aeffe adibito a magazzino sito a San Giovanni in Marignano. Il rimborso del finanziamento soci è garantito da un pegno su conto corrente.

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