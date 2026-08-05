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Ryanair, luglio da record con oltre 22 milioni di passeggeri

Finanza, Trasporti
Ryanair, luglio da record con oltre 22 milioni di passeggeri
(Teleborsa) - Ryanair, compagnia aerea low-cost irlandese, ha trasportato 22,2 milioni di passeggeri a luglio 2026, in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2025 (quando i passeggeri erano stati 20,8 milioni), con un load factor del 96%, invariato rispetto a luglio 2025.

La società guidata da Michael O'Leary ha operato oltre 120.800 voli a luglio 2026.

Nei 12 mesi a luglio 2026, la compagnia aerea ha trasportato 213,2 milioni di passeggeri, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor invariato del 94%.

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