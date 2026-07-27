USA, ordini beni durevoli di giugno accelerano meno delle attese a +0,3% su mese

(Teleborsa) - Migliorano meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di giugno. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un +0,3% su base mensile dopo il -4% del mese precedente (dato rivisto da -4,5%). Le stime di consensus indicavano un +1,6%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, ha segnato un +0,6% rispetto al +1,8% del mese precedente (rivisto da +1,3%) e si confronta con un +0,9% atteso.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono aumentati dello 0,3%, dopo il -4,3% precedente (rivisto da -4,6%).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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