Usa, ordini industria giugno calano per il secondo mese consecutivo

Gli analisti si aspettavano un lieve aumento

(Teleborsa) - Calano contro le attese, per il secondo mese consecutivo gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di giugno, gli ordini hanno evidenziato un calo dello 0,3% dopo la diminuzione dell'1,1% riportata a maggio e contro le attese di un aumento dello 0,2% del consensus.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono diminuiti dello 0,4%, dopo il +2,0% di maggio. Gli ordini di beni durevoli al netto del settore difesa sono aumentati dello 0,5%, oltre lo 0,3% del mese precedente, mentre esclusi i trasporti sono aumentati dello 0,7% dopo il +0,6% precedente.

Condividi

```