Biesse, downgrade a Neutral da Intesa con taglio target price

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a "Neutral
" da "Buy" la raccomandazione
su Biesse
, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, con target price
tagliato a 6,5 euro
per azione (dai precedenti 7,6 euro).
Gli analisti scrivono che, nel primo semestre 2026
, Biesse ha mostrato alcuni segnali di miglioramento in termini di ordini acquisiti, fatturato e margine EBITDA, tuttavia il management prevede una domanda ancora debole nel 2026
. Biesse continuerà ad adottare un approccio di gestione prudente e disciplina finanziaria, concentrandosi sull'efficienza operativa e sul controllo dei costi. Allo stesso tempo, il management manterrà la flessibilità organizzativa e commerciale per cogliere tempestivamente qualsiasi opportunità di mercato.
A seguito dei risultati del primo semestre 2026 e delle previsioni del management, Intesa ha allineato il fatturato e l'EBITDA previsti per l'esercizio 2026 al trend del primo semestre e rivisto al ribasso le stime per gli esercizi 2027-2028 a causa dei minori volumi e della leva operativa. Sottolinea che le stime per gli esercizi 2027-2028 sono prudentemente inferiori al limite inferiore dell'intervallo indicato nel piano industriale
2026-2028 di Biesse (fatturato 2028 compreso tra 740 e 790 milioni di euro, EBITDA compreso tra 55 e 70 milioni di euro).