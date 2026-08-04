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Biesse, downgrade a Neutral da Intesa con taglio target price

Finanza, Consensus
Biesse, downgrade a Neutral da Intesa con taglio target price
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a "Neutral" da "Buy" la raccomandazione su Biesse, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, con target price tagliato a 6,5 euro per azione (dai precedenti 7,6 euro).

Gli analisti scrivono che, nel primo semestre 2026, Biesse ha mostrato alcuni segnali di miglioramento in termini di ordini acquisiti, fatturato e margine EBITDA, tuttavia il management prevede una domanda ancora debole nel 2026. Biesse continuerà ad adottare un approccio di gestione prudente e disciplina finanziaria, concentrandosi sull'efficienza operativa e sul controllo dei costi. Allo stesso tempo, il management manterrà la flessibilità organizzativa e commerciale per cogliere tempestivamente qualsiasi opportunità di mercato.

A seguito dei risultati del primo semestre 2026 e delle previsioni del management, Intesa ha allineato il fatturato e l'EBITDA previsti per l'esercizio 2026 al trend del primo semestre e rivisto al ribasso le stime per gli esercizi 2027-2028 a causa dei minori volumi e della leva operativa. Sottolinea che le stime per gli esercizi 2027-2028 sono prudentemente inferiori al limite inferiore dell'intervallo indicato nel piano industriale 2026-2028 di Biesse (fatturato 2028 compreso tra 740 e 790 milioni di euro, EBITDA compreso tra 55 e 70 milioni di euro).
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