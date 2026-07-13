Intesa Sanpaolo, acquistate quasi 36,4 milioni di azioni nella prima settimana del buyback
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 6 luglio, ha reso noto che dal 6 al 10 luglio 2026, ha acquistato complessivamente 36.386.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,21% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 6,2023 euro, per un controvalore totale di 225.677.703,80 euro.
Oggi, sul listino milanese, frazionale rialzo per il Colosso creditizio, che mette a segno un modesto profit a +1,05%.
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