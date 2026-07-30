Milano
9:13
51.460
+0,03%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
9:13
10.908
-0,01%
Francoforte
9:13
25.408
-0,21%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 09.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Intesa Sanpaolo, RBC incrementa il target price e ribadisce l'Outperform
Intesa Sanpaolo, RBC incrementa il target price e ribadisce l'Outperform
Banche
,
Finanza
,
Consensus
30 luglio 2026 - 09.13
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
(Teleborsa) -
RBC
ha alzato il target price sul titolo
Intesa Sanpaolo
a
7,25 euro
dal precedente 7,00 euro, confermando al contempo la raccomandazione "
Outperform
".
Condividi
Leggi anche
Intesa Sanpaolo: Paola Angeletti lascia posizione di Chief Sustainability Officer
Lottomatica, JPMorgan taglia target price mentre Mediobanca lo alza
Intesa Sanpaolo prosegue il buyback, acquistate 28,3 milioni di azioni in una settimana
Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per quasi 232 milioni di euro
Argomenti trattati
Intesa Sanpaolo
(29)
Titoli e Indici
Intesa Sanpaolo
0,00%
Altre notizie
Intesa Sanpaolo, acquistate quasi 36,4 milioni di azioni nella prima settimana del buyback
Fincantieri, Intesa Sanpaolo alza il target price e conferma "Buy"
Seri Industrial, Intesa incrementa target price e conferma Neutral
Intesa SP, Messina: Opas MPS solida e ben avviata con zero rischi ma escluso rialzo del prezzo di offerta
Intesa Sanpaolo affianca Ideofarm di Powersoft nel lancio della Call4Innovation
Eni, promozione a Outperform da Santander con taglio target price
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto