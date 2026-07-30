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Intesa Sanpaolo, RBC incrementa il target price e ribadisce l'Outperform

Banche, Finanza, Consensus
Intesa Sanpaolo, RBC incrementa il target price e ribadisce l'Outperform
(Teleborsa) - RBC ha alzato il target price sul titolo Intesa Sanpaolo a 7,25 euro dal precedente 7,00 euro, confermando al contempo la raccomandazione "Outperform".
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