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/ Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,59%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,59%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.809,66 punti
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04 agosto 2026 - 03.38
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