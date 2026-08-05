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Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,26%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.822,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,26%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,26%, dopo aver aperto a 3.822,28 punti.
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