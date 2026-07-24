Milano 17:35
51.802 +0,95%
Nasdaq 19:28
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Dow Jones 19:28
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dello 0,91%

Il FTSE 100 chiude a 10.736,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dello 0,91%
Londra guadagna bene e porta a casa un +0,91%, terminando la sessione a 10.736,23 punti.
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