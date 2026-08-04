Economie del G7 sempre più esposte all'aumento dei tassi con elevati debiti pubblici

L'analisi di Scope

(Teleborsa) - L'esposizione dei paesi del G7 ai rischi di rifinanziamento e alle pressioni sui costi degli interessi è in aumento. Lo afferma Scope Ratings in un'analisi sul tema, con i paesi con ampi disavanzi primari, un debito elevato e scadenze medie del debito relativamente brevi che sono i più vulnerabili, con ripercussioni sulla resilienza fiscale e sulla solvibilità.



I rendimenti dei titoli sovrani del G7 hanno continuato a crescere quest'anno, contribuendo a un aumento dei rendimenti decennali di circa 180-380 punti base dall'inizio del 2022, raggiungendo livelli paragonabili a quelli osservati durante la crisi finanziaria globale. Negli ultimi quattro anni e mezzo, i rendimenti obbligazionari sono aumentati di 380 punti base per il Regno Unito, 350 punti base per la Francia, 290 punti base per gli Stati Uniti e 260 punti base per il Giappone.



"Data la persistenza dell'inflazione e le crescenti pressioni sulla spesa, non prevediamo una rapida inversione di tendenza dei tassi di interesse nel breve termine", si legge nell'analisi firmata da Eiko Sievert, Executive Director, Sovereign & Public Sector di Scope Ratings. Ciò aggraverà le difficoltà fiscali dei governi a livello globale, dato che il debito pubblico è cresciuto significativamente negli ultimi due decenni, soprattutto tra le economie del G7.



Negli Stati Uniti, il debito pubblico lordo è aumentato al 124% del PIL nel 2025, rispetto al 65% circa del 2007. In Francia, il debito è cresciuto in modo simile, raggiungendo il 116% del PIL rispetto al 65% nello stesso periodo. Il debito del Regno Unito è più che raddoppiato, passando dal 43% a circa il 102%. Al contrario, la Germania si distingue tra le economie del G7 con un debito pubblico di circa il 63% del PIL nel 2025, in linea con il 64% registrato nel 2007. Ciò riflette il quadro fiscale storicamente conservatore del paese, in particolare il freno costituzionale al debito, che ha limitato l'indebitamento per gran parte degli ultimi due decenni. Tuttavia, la prolungata politica di austerità fiscale della Germania ha comportato anni di investimenti pubblici contenuti e significative carenze infrastrutturali, con conseguenti ripercussioni negative sulla crescita della produttività e sulla competitività. Le recenti riforme del sistema di freno al debito stanno consentendo un aumento degli investimenti pubblici, in particolare in infrastrutture, difesa e spese legate al clima.



L'impatto fiscale dell'aumento dei costi di indebitamento si farà sempre più evidente attraverso la crescita della spesa per interessi, si legge nell'analisi di Scope Ratings. Negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e in Francia, la spesa per interessi in percentuale delle entrate si avvicinerà ai massimi storici nei prossimi cinque anni. "Ciò sottolinea la difficoltà di conciliare la sostenibilità fiscale con altre priorità di spesa, tra cui la difesa, la spesa sociale, gli investimenti per il clima e i costi legati all'invecchiamento della popolazione", viene sottolineato.



Tra gli Stati europei, la Francia si distingue negativamente, con una crescita dei pagamenti netti di interessi nei prossimi cinque anni pari in media al 14% annuo, superiore alla crescita nominale del PIL, che si attesta intorno al 3%. A parità di tasso di crescita nominale del PIL, anche la Germania dovrebbe registrare un aumento annuo degli interessi netti di circa il 13%, sebbene partendo da una base significativamente inferiore. Senza interventi politici, le spese per interessi netti in Francia sono destinate a più che raddoppiare, passando da circa 59 miliardi di euro nel 2025 a 129 miliardi di euro nel 2031. Questo dato contrasta con i circa 30 miliardi di euro di consolidamento fiscale previsti nel bilancio 2026, sottolineando la sfida e l'importanza di un ulteriore consolidamento fiscale dopo le elezioni del prossimo anno. Tra i membri del G7, la spesa per interessi nel 2026 supererà la spesa per la difesa in tutti i paesi ad eccezione di Germania e Canada: la spesa per interessi in Germania rappresenterà il 35% della spesa per la difesa prevista per il 2026, rispetto all'Italia (193%), agli Stati Uniti (121%), al Regno Unito (105%) e alla Francia (103%).



Un altro aspetto importante da considerare è che i paesi con scadenze medie più brevi devono rifinanziare una quota maggiore del proprio debito con maggiore frequenza, il che comporta un trasferimento più rapido dell'aumento dei tassi di mercato sui costi di indebitamento pubblico, a differenza dei paesi con scadenze più lunghe. La scadenza media del debito statunitense è relativamente breve, pari a circa 5,8 anni, rispetto agli 8,2 anni della Francia e ai circa 13,6 anni del Regno Unito, uno dei più lunghi tra le economie avanzate. Tuttavia, scadenze più lunghe non eliminano l'impatto fiscale di un periodo prolungato di tassi di interesse persistentemente elevati.



Altri fattori, come la quota di titoli indicizzati all'inflazione, possono accelerare l'aumento dei costi di servizio del debito durante i periodi di inflazione elevata, come dimostra il significativo incremento dei pagamenti netti di interessi in percentuale delle entrate pubbliche nel Regno Unito tra il 2019 e il 2025. Tra le economie del G7, il Regno Unito presenta la quota più elevata di debito indicizzato all'inflazione, pari a circa il 24% del debito totale, seguito da Francia con il 12% e Italia con il 10%.



"È probabile che i rendimenti persistentemente elevati rimangano un fattore chiave nella valutazione del credito sovrano nel medio termine - si legge nel report - Sebbene la maggior parte dei paesi abbia finora evitato gravi crisi di rifinanziamento, l'elevato livello del debito, combinato con deficit primari relativamente ampi, sta aumentando la sensibilità delle finanze pubbliche alle variazioni delle condizioni di finanziamento del mercato. Ciò può ridurre significativamente la flessibilità di bilancio, limitando la capacità dei governi di rispondere a futuri shock economici e complicando gli sforzi per stabilizzare la traiettoria del debito".

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