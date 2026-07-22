Santander, utile secondo trimestre sale a 3,77 miliardi di euro (+17%)

L'istituto di credito spagnolo conferma gli obiettivi 2026-2028.

(Teleborsa) - Santander ha riportato un utile netto rettificato del secondo trimestre in crescita del 17% su base annua a 3,77 miliardi di euro, sostenuto da ricavi più elevati e da una solida performance in Spagna e Regno Unito, che hanno compensato l'aumento degli accantonamenti in Argentina e Brasile. Il risultato è leggermente sopra le attese che indicavano 3,75 miliardi. Considerando gli oneri di ristrutturazione da 250 milioni legati all'acquisizione di TSB nel Regno Unito, chiusa a fine aprile, l'utile netto attribuibile al gruppo del maggiore istituto di credito dell'Eurozona per valore di mercato è salito del 3% a 3,52 miliardi.



Gli accantonamenti complessivi sono cresciuti del 13% a 3,35 miliardi, in linea con le attese, dopo un aumento del 13% in Brasile — dove il rallentamento del ritmo dei tagli dei tassi sta mettendo sotto pressione i crediti deteriorati — e un raddoppio delle svalutazioni in Argentina.



"Nel primo semestre abbiamo registrato una performance eccellente, acquisendo 12 milioni di nuovi clienti rispetto all'anno precedente. I ricavi sono cresciuti del 6% e i costi sono diminuiti, grazie anche al progetto ONE Transformation che ha ulteriormente migliorato la leva operativa e contribuito a raggiungere profitti record. Il completamento con successo dell'acquisizione di TSB nel Regno Unito rappresenta un'altra importante pietra miliare nell'attuazione della nostra strategia. L'acquisizione rafforza la nostra posizione in uno dei nostri mercati principali, aggiungendo economie di scala, depositi di alta qualità e un portafoglio di mutui a basso rischio, creando al contempo significative opportunità per migliorare l'offerta ai clienti e la redditività una volta completata l'integrazione", ha commentato la presidente esecutiva Ana Botín.



L'utile netto in Spagna, il maggior mercato del gruppo, è salito del 12% su base annua nel trimestre grazie a maggiori prestiti, mentre nel Regno Unito è cresciuto del 47%. I ricavi sono saliti del 9% nel trimestre, superando l'aumento del 2% dei costi totali e permettendo alla banca di mantenere il rapporto di efficienza al 42,8%, invariato rispetto al trimestre precedente.



Santander ha confermato gli obiettivi 2026-2028, che per il 2026 prevedono crescita dei ricavi a una cifra media, costi in calo a cambi costanti, utili più elevati e un CET1 ratio tra il 12,8% e il 13%. A fine giugno il CET1 ratio si attestava al 14%, dopo l'acquisizione di TSB.

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