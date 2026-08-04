Eventi e scadenze del 4 agosto 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Martedì 04/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin
Attività di Governo - Ministro Giorgetti - Incontro informale del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti con gli uffici di Presidenza di Camera e Senato su clausola nazionale di salvaguardia
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Tecnico Interministeriale sull’ex Ilva - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un Tavolo Tecnico Interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali finalizzato ad approfondire le prossime misure da adottare per il futuro del sito produttivo di Taranto
11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Irano (SO) - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà presente all'apertura al traffico della nuova variante di Tirano – SS38 "Dello Stelvio"
13:00 - Camera dei Deputati - Audizione ministro Urso - Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati - Audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux
Aziende:
Banca Ifis - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026
BP - Risultati di periodo
Buzzi - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Carel Industries - CDA: Relazione Semestrale
Caterpillar - Risultati di periodo
Credem - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026
Datalogic - CDA: Relazione Semestrale
IGD - Appuntamento: Conference call in cui verranno presentati i risultati al 30 giugno 2026 - ore 14.30 - CDA: Relazione Semestrale
Intercos - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
MARR - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Mattel - Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di periodo
Merck - Risultati di periodo
Pfizer - Risultati di periodo
Safilo - CDA: Relazione Semestrale
SpaceX - Risultati di periodo: Q2 2026
Spotify Technology - Risultati di periodo
Sysco - Risultati di periodo
Toyota Motor - Risultati di periodo
Toyota Motor Corp. Sponsored Adr - Risultati di periodo
Viasat - Risultati di periodo
WIIT - Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2026 presentazione dei risultati
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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