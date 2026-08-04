Eventi e scadenze del 4 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 04/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

Attività di Governo - Ministro Giorgetti - Incontro informale del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti con gli uffici di Presidenza di Camera e Senato su clausola nazionale di salvaguardia

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Tecnico Interministeriale sull’ex Ilva - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un Tavolo Tecnico Interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali finalizzato ad approfondire le prossime misure da adottare per il futuro del sito produttivo di Taranto

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Irano (SO) - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà presente all'apertura al traffico della nuova variante di Tirano – SS38 "Dello Stelvio"

13:00 - Camera dei Deputati - Audizione ministro Urso - Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati - Audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux

Aziende:

Banca Ifis - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026

BP - Risultati di periodo

Buzzi - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Carel Industries - CDA: Relazione Semestrale

Caterpillar - Risultati di periodo

Credem - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026

Datalogic - CDA: Relazione Semestrale

IGD - Appuntamento: Conference call in cui verranno presentati i risultati al 30 giugno 2026 - ore 14.30 - CDA: Relazione Semestrale

Intercos - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale

MARR - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale

Mattel - Risultati di periodo

McDonald's - Risultati di periodo

Merck - Risultati di periodo

Pfizer - Risultati di periodo

Safilo - CDA: Relazione Semestrale

SpaceX - Risultati di periodo: Q2 2026

Spotify Technology - Risultati di periodo

Sysco - Risultati di periodo

Toyota Motor - Risultati di periodo

Toyota Motor Corp. Sponsored Adr - Risultati di periodo

Viasat - Risultati di periodo

WIIT - Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2026 presentazione dei risultati





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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