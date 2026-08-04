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Francoforte: amplia il rialzo Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia il rialzo Bayer
Prepotente rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, che mostra una salita bruciante del 3,86% sui valori precedenti.
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