Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica , che avanza bene del 2,95%.



La tendenza ad una settimana di Bayer è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 47,74 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 46,82. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 46,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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