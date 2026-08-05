Francoforte: brillante l'andamento di Bayer

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimico-farmaceutica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,30%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Bayer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50,14 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```