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Valtecne, via libera golden power all'acquisto dell’82% del capitale da parte di G Square

Finanza
Valtecne, via libera golden power all'acquisto dell’82% del capitale da parte di G Square
(Teleborsa) - Valtecne ha ricevuto, ieri 4 agosto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione di non esercizio dei poteri speciali, la cosiddetta Golden Power, in merito al contratto che G Square, tramite il proprio veicolo ValBlue Holdings, società di diritto lussemburghese, ha stipulato con la famiglia Mainetti per acquisire circa l’82% del capitale della stessa Valtecne sulla base di un equity value pari di 72,5 milioni di euro per il 100% del capitale.

G Square promuoverà poi un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su Valtecne a un prezzo di 11,87 euro per azione finalizzata al delisting.
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