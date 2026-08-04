Londra: andamento rialzista per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rentokil Initial , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,593 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,686. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,535.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```